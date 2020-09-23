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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки
Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

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Володимир Зеленський: Україна та Словаччина розуміють ризики, які становить проект «Північний потік – 2»

24 вересня 2020 року - 14:18

Володимир Зеленський: Україна та Словаччина розуміють ризики, які становить проект «Північний потік – 2»

Україна та Словаччина мають спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи та загроз, які становить проект «Північний потік – 2». Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Братиславі.

«Приємно, що у нас спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи і є згода в тому, що такі проекти, як «Північний потік – 2», несуть серйозні майбутні ризики для ЄС та його єдності», – зазначив Глава Української держави.

Президент також наголосив, що Україна цінує та дякує за ключову роль Словаччини у забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.

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Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 10:47
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