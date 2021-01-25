Володимир Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих у боях за Авдіївку

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області вшанував пам'ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку.

Глава держави поклав квіти до Монументу загиблим воїнам та вшанував пам'ять військових уклоном голови.

«Сьогодні минає рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеохопного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хтось не ставився до слова «перемир'я», режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних», – наголосив Президент.

Він нагадав, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і було поранено 799. У 2019 році було вбито 100 військових, поранено 507. У 2020 році вбито 50 військових, поранено 338.

Володимир Зеленський зазначив, що в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.

Посли іноземних держав також поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять українських воїнів хвилиною мовчання.

Пам'ятний знак українським військовим, які загинули в боях, захищаючи Авдіївку, встановили у вересні 2017 року з ініціативи командування 72-ї окремої механізованої бригади. Меморіал має вигляд хреста, поруч з яким встановили підбиту в боях військову техніку й осколки ворожих снарядів. Посередині меморіалу розташований пам’ятник Герою України, майору (посмертно) Андрію Кизилу, який загинув 29 січня 2017 року в боях за ВОП «Алмаз-2» (сучасна назва «Орел»). У цих боях протягом 29 січня – 3 лютого 2017 року полягло 10 військовослужбовців 72-ї ОМБр. Ліворуч та праворуч від пам’ятника розташовані гранітні меморіальні плити, на яких нанесені імена військовослужбовців ЗСУ та бійців добровольчих формувань, які загинули в боях за звільнення Авдіївки.