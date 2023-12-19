Володимир Зеленський узяв участь у презентації нових послуг у «Дії»: перереєстрація авто, відновлення зруйнованого війною майна, мапа укриттів та «Пунктів незламності»

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у першому за час повномасштабної російської війни Diia Summit і презентував нові послуги, що стали доступними в застосунку та на єдиному порталі державних послуг «Дія».

У виступі на відкритті заходу він наголосив, що навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення український народ не лише захищає свою державу, а й розвиває архітектуру цифрових сервісів і навіть експортує її до інших країн, що є безумовним успіхом.

«Дія» – це інструмент, який допомагає людині поставити державу собі в підпорядкування. Конкретному громадянину. Мінус чиновники. Мінус бюрократія. Мінус будь-який дискомфорт. Плюс – є плюси. І вони важливі. Плюс користь – дуже конкретна користь для людини», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку всій команді нашої держави, яка працює для «Дії». Він наголосив, що майже за два роки повномасштабної війни «Дія» не лише витримала, а й зростає та стає сильнішою.

На саміті Глава держави презентував кілька нових можливостей «Дії». Зокрема, він зауважив, що застосунок забезпечує швидкий, комфортний і чесний формат подачі заявки на компенсацію за зруйноване бойовими діями майно.

«Дія» стане одним із сервісів – провайдерів відбудови України. Ще в березні 2022 року запущено першу цифрову послугу відбудови, і вже понад пів мільйона українців подали повідомлення про пошкоджене майно», – сказав він.

Володимир Зеленський акцентував, що цьогоріч у межах першого етапу програми «єВідновлення» сім’ям буде виплачено майже 1 млрд грн на відновлення пошкодженого війною майна. Другий етап програми – це відбудова майна, яке було зруйноване.

«Усе починається із заявки, завершується формуванням сертифіката – житлового сертифіката. Зараз його середній розмір – 2 мільйони гривень. І ось це – послуга, яку ми зараз запускаємо. Обмін сертифіката в «Дії» на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – він стартовий. І далі послуга буде масштабуватися», – повідомив Президент.

Крім того, Глава держави презентував довгоочікуваний сервіс перереєстрації автомобілів у «Дії» без відвідання сервісного центру МВС.

«Революційна послуга – те, що вже зараз звільняє від бюрократії багатьох наших громадян, мільйони людей. Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у «Дії». Я вас із цим вітаю. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон, і отримати новий техпаспорт та номери поштою», – розповів він.

«Те, що ми в Україні робимо – навіть зараз, у час війни, – говорить усьому світу про нас абсолютно чіткі речі: ми можемо значно більше, ніж багато інших у світі. Більше, ніж від нас очікують. Ми – українці. І коли ми впевнені в собі, коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим у світі. Ми віримо у власні сили! Ми захищаємо свою державу, працюємо заради своєї держави», – резюмував Президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про інші революційні послуги, які стали доступними в «Дії». Зокрема, комплексний сервіс «єПідприємець» передбачає вісім послуг для бізнесу за однією онлайн-заявою, автоматичні зміни у ФОП, а також нові послуги для моряків.

Крім того, було презентовано оновлену мапу для миттєвого доступу до укриттів та «Пунктів незламності».

Також був представлений оновлений дизайн «Дії» – застосунок стане ще зручнішим, функціональнішим і сучаснішим.

«Ми повністю оновили дизайн – додали динамічний фон, зробили єдиний стиль усіх документів, збільшили фото. До речі, динамічний фон – це елемент додаткового захисту, бо його неможливо підробити. Ми зробили можливість зручно змінювати порядок документів і прибрати документи, якими не користуються. У нас з’явилася стрічка. Це новий персоналізований розділ, який завдяки певному алгоритму адаптується під потреби користувача», – зазначив Михайло Федоров.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у виступі наголосив, що цифровізація в Україні – це не лише бажання йти в ногу з часом, а й прагнення ефективності державних послуг для громадян і бізнесу, швидкості ухвалення рішень, дієвості комунікації, відсутності бюрократії, некорупційності управління на всіх рівнях. Крім того, цифровізація допомагає заощаджувати кошти, коли в умовах повномасштабної війни основні внутрішні ресурси держави спрямовуються на оборону.

За словами голови уряду, з початку повномасштабної війни в «Дії» було запущено близько 70 сервісів, триває робота над стартом нових. Серед найпопулярніших він назвав оформлення свідоцтва про шлюб та про народження онлайн, електронні декларації із сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги. Також популярні послуги для бізнесу щодо надання підтримки чинним підприємцям, відкриття нового бізнесу й отримання допомоги для цього.

Посол США в Україні Бріджит Брінк додала, що запровадження інноваційних технологічних рішень допомагає у зміцненні безпеки та розвитку економіки України: від виробництва дронів до сервісів, які роблять державні послуги доступнішими для громадян.

«Хочу оголосити про нову главу в партнерстві США та України у цифровій трансформації: 150 мільйонів доларів інвестицій протягом п’яти років для підтримки української економіки через диджиталізацію», – повідомила вона.

За словами Бріджит Брінк, це дасть змогу започаткувати нові послуги для громадян і бізнесу, сприятиме подальшому зростанню економіки, збільшенню інвестицій, розвитку цифрової інфраструктури та підтримуватиме прозору відбудову України.