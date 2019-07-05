Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Одеської та Луганської областей

7 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області.

На Одещині Глава держави візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze – 2019.

Після цього Глава держави відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить Президент Європейської ради Дональд Туск.

Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції об’єднаних сил.

Президент України також представить новопризначеного голову Луганської обласної державної адміністрації.