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«Завдання України: перемогти, коли ніхто не чекає». Президент Зеленський | Канада, Торонто, 2019
«Завдання України: перемогти, коли ніхто не чекає». Президент Зеленський | Канада, Торонто, 2019

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Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Одеської та Луганської областей

7 липня 2019 року - 07:43

7 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області.

На Одещині Глава держави візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze – 2019.

Після цього Глава держави відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить Президент Європейської ради Дональд Туск.

Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції об’єднаних сил.

Президент України також представить новопризначеного голову Луганської обласної державної адміністрації.

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