Володимир Зеленський: Відносини України та ЄС – це насамперед про спільні цінності, які ми поділяємо й поширюємо

Під час 22-го Саміту Україна – Європейський Союз були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії, заявив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками форуму в Брюсселі.

Глава Української держави подякував за організацію та проведення Саміту, який відбувся попри всі виклики, пов’язані з протидією COVID-19. Президент відзначив, що цей захід став першим «живим» самітом з країною-партнером ЄС від початку пандемії, що є додатковим свідченням пріоритетної уваги до співпраці з Україною.

«Фундамент наших відносин з Європейським Союзом – це спільні цінності, які ми поділяємо та поширюємо: демократія, верховенство права, повага до прав людини, гендерна рівність. Наша розмова сьогодні була ґрунтовна, дружня, тепла та відкрита і стосувалася практично всього кола порядку денного Україна – ЄС», – розповів Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що під час переговорів було ретельно розглянуто прогрес імплементації Угоди про асоціацію.

«Окреслені подальші кроки активної співпраці України з Європейським Союзом. Можу запевнити – наші плани амбітні та безпрецедентні», – повідомив Глава держави.

За його словами, було обговорено поточну ситуацію з поширенням COVID-19 та спільні зусилля для його подолання.

«Вдячний Євросоюзу за надзвичайно важливу допомогу, надану Україні. Мова й про безпосереднє реагування на пандемію, і про підтримку макроекономічної стабільності в нашій країні. Ми маємо єдину позицію, що вакцина проти коронавірусу має стати спільним і доступним глобальним надбанням для всіх країн. Сподіваємося на подальшу тісну взаємодію з ЄС у цьому важливому питанні», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що ЄС залишається надійним партнером України, про що свідчать обсяги допомоги, наданої Українській державі, та прагне поглиблення співробітництва. За його словами, співпраця у протидії COVID-19 також є свідченням партнерства України та ЄС. Шарль Мішель додав, що Угода про асоціацію надає рамки для співпраці, а метою є знаходження умов для поступової інтеграції України у внутрішній європейський ринок.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель також відзначив потенціал співпраці.

«Ваш прогрес – це наш прогрес. Ваша безпека – це наша безпека. Макрофінансова допомога – це частина цього партнерства. І мобілізація ресурсів для того, щоб боротися з COVID, – це також частина нашого партнерства. У нас спільні кордони, історія, культура та цінності. Український народ багато жертвує для свого процвітання, для кращого майбутнього, і це майбутнє – частина нашого майбутнього. Ви можете на нас розраховувати», – сказав він.