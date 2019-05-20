Володимир Зеленський відрядив уповноваженого з прав дитини у Грузію, щоб вирішити питання повернення до України 10 дітей

5 червня уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського зустрівся з представниками Генеральної прокуратури Грузії та Міністерства праці, здоров’я і соціальних справ щодо повернення в Україну 10 дітей родини Сусляків з Хмельниччини.

Наразі діти перебувають у місцевих прийомних сім'ях і соціальних закладах Грузії, а їхня мати, Юлія Сусляк, – під вартою. Юлію та її чоловіка Юрія підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали, коли вона з десятьма нащадками, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.

За словами Миколи Кулеби, наразі вирішується питання повернення дітей в Україну, зокрема триває процес належного оформлення всіх необхідних документів. Вже є попередні домовленості з Генеральною прокуратурою та Міністерством праці, здоров’я і соціальних справ Грузії щодо того, щоб доправити дітей на батьківщину.

У Грузії також перебуває група представників Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області на чолі з керівником служби у справах дітей, який є уповноваженою особою і має право супроводжувати дітей в Україну.

Очікується, що сьогодні ввечері Микола Кулеба зустрінеться з дітьми родини Сусляків.

Довідка. У 2018 році родина Сусляків переїхала до Росії – через проблеми з бізнесом глави сім’ї. Там Сусляки прожили близько року, потому були змушені виїхати, ймовірно, через порушення міграційного режиму. Першим поїхав Юрій – через Сочі, порушивши грузинський закон про окуповані території. За це йому загрожує чотири роки в'язниці. Юлія з дітьми вирушила з Москви до Тбілісі, а далі – в Зугдіді (недалеко від кордону з Абхазією). На окуповану територію родина так і не потрапила – попри наявність усіх дозволів на виїзд. 25 квітня Юлію арештували через підозру у торгівлі дітьми.