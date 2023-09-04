Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які беруть участь у відбитті російської агресії на Запорізькому напрямку

Під час робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський побував у командних пунктах бойових бригад, які беруть участь у звільненні української землі у складі оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

Глава держави разом із першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком, командувачем ОСУВ «Таврія» Олександром Тарнавським і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувачем ОТУ «Марун» Максимом Миргородським відвідав командні пункти 148-ї окремої артилерійської бригади, 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 71-ї окремої єгерської бригади.

Президент України заслухав доповіді командувачів про оперативну обстановку у зоні їхньої відповідальності та дії українських з'єднань щодо деокупації території України.

Володимир Зеленський обговорив із командирами тактику боротьби з БПЛА противника.

Під час спілкування Глави держави з військовими окрему увагу було приділено їхнім потребам та актуальним проблемним питанням.

Президент також нагородив бійців, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України на Запорізькому напрямку.

Так, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» командиру аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ майору Олегу Дмитруку, який захищає Україну від російських загарбників із 2014 року. Майор був учасником боїв за звільнення Слов’янська, Краматорська, Красного Лимана, Кривої Луки, Мар’їнки. Під час повномасштабного вторгнення Росії у травні 2022-го очолив аеромобільний батальйон, який брав участь у звільненні Бериславщини у Херсонській області.

Президент також вручив ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів та ордени княгині Ольги ІІІ ступеня захисникам і захисницям зі складу ОСУВ «Таврія», які відзначилися хоробрістю під час захисту України.

«Від себе й від всіх українців скажу слова вдячності вам за велику службу, яку ви несете ці місяці й, на жаль, роки. Службу, яка стовідсотково приведе до перемоги України, українського народу заради майбутнього. Я дякую кожному й кожній із вас. Дякую за те, що ви, ризикуючи своїм життям, захищаєте нашу державу, кожного й кожну з нас. Бажаю перемоги, повернутися живими до своїх рідних, своїх батьків, дітей, до своїх коханих. Іще раз дякую від усієї України», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих військовослужбовців та всіх, хто віддав життя заради свободи й незалежності України.