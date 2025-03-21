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Звернення Президента України до учасників конференції «Надія, боротьба, повернення – три роки»
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Володимир Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами «Лінії дронів»

22 березня 2025 року - 12:12

Володимир Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами «Лінії дронів»

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ», заслухав доповіді та відзначив воїнів нагородами. 

В.о. командира Юрій Мадяр доповів про оборону Покровського напрямку, зокрема про оперативну обстановку, те, як виконують завдання бригади, які належать до складу групи, про наміри російських окупантів, їхні сили та засоби.

Глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. 

Володимир Зеленський також зустрівся з Мадяром, Ахіллесом, Хасаном, Вересом та Земляком – командирами «Лінії дронів», що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. Президент ознайомився з першими результатами роботи проєкту під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших напрямках.

Обговорили подальший розвиток та масштабування проєкту, фінансування та дерегуляцію для більшої самостійності підрозділів.

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