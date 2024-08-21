Володимир Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського

Президент Володимир Зеленський із командою відвідав прикордоння Сумської області та провів нараду з Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським і начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом.

Генерал Олександр Сирський доповів про оперативну обстановку в районах активних дій у Курській області та на всій протяжності фронту – Харківщина, Донеччина, південь нашої країни та окремо – про ключові ділянки фронту. Поінформував про кроки командування для посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, де російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля.

У визначених районах Курської області українські сили взяли під контроль іще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території.

Начальник ОВА Володимир Артюх розповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зокрема, про зменшення обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. Це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду.

Під час наради обговорили координацію дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.