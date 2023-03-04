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Володимир Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених українських військових і вручив нагороди

3 березня 2023 року - 12:26

Володимир Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених українських військових і вручив нагороди

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.

«Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання», – сказав Президент.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

Як розповіли Президенту, з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги українським захисникам налагоджено співпрацю медустанови з провідними фахівцями найкращих клінік США та Великої Британії щодо впровадження сучасних малоінвазивних та високотехнологічних оперативних втручань у галузі пластичної та реконструктивної хірургії, а також новітніх методів реабілітаційної медицини. Крім того, працівники медичної служби регулярно проводять заняття з тактичної медицини з чинними військовослужбовцями.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам Глава держави відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних Сил України.

«Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що держава бачить і високо цінує роботу військових медиків.

«Бажаю вам усім здоров'я та перемоги», – додав Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України до Львівської області

3 березня 2023 року - 12:35
Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку, 3 березня 2023 року
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