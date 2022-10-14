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Звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня захисників і захисниць України
Звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня захисників і захисниць України

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України
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Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і вручив державні нагороди пораненим захисникам України та військовим медикам

14 жовтня 2022 року - 16:45

Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і вручив державні нагороди пораненим захисникам України та військовим медикам

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Глава держави побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли Президентові про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Володимир Зеленський поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усіх за захист держави», – сказав Президент.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

«Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам і вашим родинам за те, що ви в нас такі є», – зазначив Глава держави.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.

Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України

14 жовтня 2022 року - 10:38
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