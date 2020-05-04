Володимир Зеленський вимагає невідкладно усунути помилки в медичній реформі та не допустити закриття лікарень і звільнення медиків

Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та профільному комітету Верховної Ради невідкладно запропонувати шляхи вдосконалення медичної реформи та недопущення закриття понад 300 лікарень по всій Україні.

У своєму відеозверненні до українського народу Глава держави зауважив, що з перших днів президентства отримує суперечливу інформацію щодо медичної реформи в Україні. Для неупередженої та об’єктивної оцінки була створена робоча група за участі академіків, професорів і заслужених лікарів України. Вони проаналізували стан речей у медицині та дійшли висновку, що медреформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси.

«Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки», – наголосив Президент України.

Зокрема, за його словами, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по всій Україні. Майже 1 тис. лікарень отримає значно менше фінансування порівняно з минулим роком.

«Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає низку запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання?» – зауважив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що до нього постійно надходять звернення лікарських колективів з усієї України, які висловлюють занепокоєння у зв’язку з другим етапом медичної реформи.

«Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський поставив завдання розробити відповідні зміни, щоб реформою були задоволені і пацієнти, і медпрацівники всіх рівнів.

«Від початку коронавірусу як ніхто інший я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми. І єдине, завдяки чому вона досі жива, – це наші українські медики. Я не можу допустити того, що 50 тисяч з них опиняться на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію. Наші лікарі сьогодні – це таке ж військо, яке захищає здоров’я українців. Тому я чекаю відповідних рішень від усіх уповноважених осіб», – резюмував Глава держави.