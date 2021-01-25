Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», який відбудеться 8-10 лютого у Києві

8-10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». У заході візьмуть участь: Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради України. Форум проводитиметься за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, ЮНІСЕФ та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). До заходу долучаться представники Європейського Союзу.

Мета форуму – дати українському суспільству відповіді на основні запитання щодо подолання пандемії. Учасники розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародними напрацюваннями в боротьбі з COVID-19 і досвідом їхньої імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн.

На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Українці матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Форум відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм.