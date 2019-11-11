Володимир Зеленський: Всі закони, що ухвалюються, повинні враховувати потреби людей з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день людей з інвалідністю підписав указ «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю».

Глава держави підписав документ під час зустрічі з представниками громадянського суспільства, які опікуються правами осіб з інвалідністю. Зустріч відбулася в Офісі Президента.

За словами Володимира Зеленського, це перший документ, який повністю присвячений питанням людей з інвалідністю. «Він стосується соціального захисту людей з інвалідністю, покращення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, до об’єктів фізичного оточення. Та найголовніше, що ми бачимо кожного дня, де це не відбувається, – до транспортної інфраструктури», – констатував Президент.

За його словами, важливо, щоб підписаний указ справді працював, особливо в частині доступності інфраструктурних об'єктів, установ, транспорту.

Глава держави висловив переконання, що сьогоднішня зустріч – не остання.

Він констатував, що нині влада намагається змінювати законодавство швидко. «Я вважаю, що все, що зараз у цілому ухвалюється такими швидкими темпами, має враховувати потреби людей з інвалідністю. І це дуже правильно, тому що всі ми рівні. Тому я готовий дослухатися до вас як безпосередньо, так і через мого уповноваженого», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що незабаром виповнюється 10 років відтоді, як Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю та взяла на себе зобов’язання забезпечувати повноцінне життя людей з інвалідністю в усіх сферах. «Ця конвенція є нашою дорожньою картою, і ми обов’язково дотримуватимемося її», – запевнив присутніх Глава держави.

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич подякував Володимиру Зеленському за роботу над документом та назвав підписання указу дуже важливим.

Учасники зустрічі обговорили низку питань, нагальних для людей з інвалідністю, зокрема питання доступності закладів охорони здоров’я. Представники громадянського суспільства звернули увагу Президента на необхідність облаштування та забезпечення доступності лікарень та інших медичних установ під час реалізації реформи охорони здоров’я.

Також учасники зустрічі зазначили, що військовослужбовці, які мають третю групу інвалідності, позбавлені можливості лікуватися у закладах Міністерства оборони. Крім того, вказувалося на необхідність державної програми з ендопротезування суглобів, очей, забезпечення слуховими апаратами, забезпечення лікування онкохворих учасників бойових дій.

Володимир Зеленський погодився з необхідністю вирішення зазначених питань і пообіцяв сприяти цьому.

Зі свого боку директор підприємства, на якому працюють незрячі, зауважив, що 31 грудня 2019 року закінчується дія пільгової, нульової ставки податку на додану вартість за операціями постачання товарів і послуг, що їх безпосередньо виготовляють підприємства та громадські організації осіб з інвалідністю. Він звернувся до Президента з проханням сприяти у вирішенні питання продовження дії пільгового податку.

Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що указ, який він підписав, містить пункт, що стосується забезпечення продовження дії нульової ставки ПДВ для таких підприємств.