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Володимир Зеленський вважає, що в уряді мають працювати менеджери, а не політики

22 серпня 2021 року - 22:09

Володимир Зеленський вважає, що в уряді мають працювати менеджери, а не політики

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Кабінет Міністрів України працює більш ефективно, коли на посадах міністрів перебувають менеджери, а не політики. Глава держави не виключає можливості кадрових змін в уряді.

«Серед міністрів нарешті з’явилися менеджери, а не політики. Я вважаю, що міністр інфраструктури Кубраков звітує країні кількістю, тисячами кілометрів побудованих доріг. Я вважаю, що міністр охорони здоров’я Ляшко повинен звітувати країні кількістю мільйонів вакцин, які він завіз. Якщо ми вакцинуємо сьогодні 150 тисяч людей на добу, то я вважаю, що це відповідь, нормальний він міністр чи ні», – зазначив Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Інтер», яке разом з дружиною Оленою дав напередодні 30-річчя незалежності України.

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає що показати.

Відповідаючи на запитання щодо можливих кадрових змін в уряді, Володимир Зеленський зазначив, що «є деякі менеджери в нашій державі, яким треба дуже довго готуватися».

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