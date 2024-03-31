Володимир Зеленський взяв участь у піднятті прапора України біля Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, вручив почесні відзнаки та нагороди

У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, а також вручив почесні відзнаки міст – героїв України та державні нагороди військовослужбовцям.

«Для нас це війна на захист України й усього, що робить людей людьми. Саме тому в цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

За його словами, коли українські воїни вигнали російських окупантів із Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших міст і громад Київщини, а потім із Сумщини, Чернігівщини, увесь світ побачив, що це – перемоги не лише української сміливості та зброї, а й людської моралі.

«Я пишаюся кожним і кожною, хто присвячує своє життя тому, щоб життя всієї нашої України збереглося. Я дякую всім у світі, хто нам справді допомагає. І хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва та яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі», – зазначив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, чиї життя забрали російські окупанти.

На церемонії також були присутні: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки Василь Малюк.

Глава держави вручив почесні відзнаки «Місто – герой України» міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю.

Президент України указом від 6 березня 2022 року запровадив почесну відзнаку «Місто – герой України» задля відзначення подвигу, героїзму та стійкості громадян, які вони виявили в захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації. 24 березня 2022 року звання міст-героїв присвоєно Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. Відзнаку також надано містам Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Крім того, Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, «За мужність» II та IIІ ступенів, медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «За врятоване життя».

Зокрема, нагороди з рук Глави держави одержали полковник Збройних Сил України Олександр Волошин і капітан Олексій Фандецький, які забезпечували евакуацію та супровід колон автомобілів із цивільними з Бучі до Білогородки. Тоді загалом упродовж 9–10 березня 2022 року було евакуйовано понад 300 авто з громадянами.

Відзначені нагородами також підполковник Андрій Колодяжний, сержант Олександр Фесик, сержант Мирон Химиця, старший сержант Олександр Мартинюк, які в березні 2022 року брали участь у знищенні ворожих колон у населених пунктах Бучанського району Київської області.

Президент нагородив і молодшого сержанта Сергія Дорошенка та капітана Руслана Мамчика. Вони встановлювали мінно-вибухові та інженерні загородження, завдяки яким було успішно відбито ворожі штурми.

Відзначені нагородами також воїни Національної гвардії України – сержант Максим Бовчалюк та сержант Сергій Квітко, які брали участь у запеклих боях проти російських окупантів на Київщині, патрульний поліцейський Олег Швець, який брав участь у стабілізаційних заходах у містах Ірпені, Бучі та Гостомелі, та майор поліції Іван Дулкай, який із початку повномасштабного вторгнення РФ здійснює документування та розслідування зухвалих воєнних злочинів російської армії.

Отримали нагороди і воїни Служби безпеки України: сержант Григорій Калачніков та сержант Андрій Менджул, які були залучені до проведення контрнаступальних дій підрозділами Збройних Сил України в районі Забуччя та підготовці плацдарму для подальшого звільнення міста Бучі.

Нагородив Президент також працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій Віталія Фареника та Павла Заїку, які забезпечували евакуацію цивільних громадян із міст Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля до Києва. Надзвичайну мужність і героїзм Віталій Фареник проявив під час евакуації з міста Ірпеня, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних поблизу мосту через річку Ірпінь у селі Романівка на Київщині.