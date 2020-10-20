Володимир Зеленський взяв участь у відкритті сучасної льодової арени в Маріуполі: Це велика перемога для міста, для Донбасу і для всієї України

У межах робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті льодової арени Mariupol Ice Center.

Двоповерховий спортивний об’єкт з льодовим катком має також медпункт, спортзал, методичний кабінет, фуд-корт та фан-шоп. Вартість проекту становить 90 млн грн.

На базі льодової арени заснували муніципальний хокейний клуб, який гратиме в українській хокейній лізі.

Виступаючи на церемонії відкриття льодової арени, Глава держави наголосив на важливості будівництва таких сучасних та комфортних спортивних об’єктів саме на Донбасі.

«Це велика перемога для Маріуполя, для мешканців цього чудового міста, для всієї України і для Донбасу в цілому, тому що він для нас, для кожного з вас єдиний. І це велика перемога також для тимчасово окупованих територій Донбасу – щоб вони бачили, що тут є життя, тут будується Україна», – сказав Президент і висловив переконання, що Україна обов’язково поверне всі свої землі.

Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до зведення цієї льодової арени: «Це прекрасний приклад, коли міська влада, приватні інвестори – всі об’єднуються та роблять таку красу».

Він висловив переконання, що на базі цього нового та зручного комплексу з’являться нові спортивні зірки, які представлятимуть Україну на європейських, світових, олімпійських змаганнях і здобуватимуть перемоги для країни.

Президент побажав спортсменам перемоги і здійснив символічне перше вкидання шайби. Після цього у Mariupol Ice Center розпочався хокейний матч між молодіжними командами «Сокіл» (Київ) та «Маріуполь» (Маріуполь).

Згодом Глава держави поспілкувався з видатними українськими спортсменами та обговорив з ними популяризацію спорту серед населення, важливість розбудови інфраструктури та розвиток спортивної медицини.

Володимир Зеленський зазначив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпіади.

«Треба зрозуміти, які для цього кроки потрібно робити – і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує – можна говорити про об’єднання і проводити (Олімпійські ігри. – Ред.) з іншою країною», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що влада розбудовує інфраструктуру, зокрема відновлює дороги, задля розвитку туризму в Україні.

Проведення Олімпіади матиме символічне значення і також привабить іноземних туристів у нашу країну.

«Нам потрібен спортивний «Оскар», нам потрібна мета», – зауважив Президент.

Призерка Олімпійських ігор Олена Говорова підтримала ініціативу Глави держави, зазначивши, що проведення світових змагань в Україні – це найкраща презентація нашої країни.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка подякував Володимиру Зеленському за високий інтерес до розвитку спорту в країні. Він також наголосив на важливості підтримки талановитих українських тренерів, без яких неможливо виховати успішних спортсменів.

«Дуже важливо, щоб професія тренера стала престижною. Я маю на увазі оплату тренерської праці. Це те, над чим ми повинні працювати, – щоб молодий тренер був зацікавлений», – сказав Сергій Бубка.