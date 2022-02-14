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Володимир Зеленський взяв участь в урочистому піднятті Державного прапора України з нагоди Дня єднання

16 лютого 2022 року - 10:35

Володимир Зеленський взяв участь в урочистому піднятті Державного прапора України з нагоди Дня єднання

У День єднання, 16 лютого, Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора України.

У його присутності оркестр виконав Державний гімн. Воїни почесної варти підняли синьо-жовтий стяг.

«Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день – наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом – творять Україну не словами, а справами!» – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідно до указу Президента, сьогодні, у День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах України підняли Державний прапор і пролунав Державний гімн.

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