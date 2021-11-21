Володимир Зеленський: Я не борюся за владу, але передчасно йти з посади Президента не збираюся

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що бореться не за владу, а за Україну та її громадян, і не збирається залишати посаду передчасно через будь-який тиск. Про це він заявив під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

«Я не буду боротися за владу – я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало. А щодо якогось силового тиску на мене, щоб я пішов, то якщо таке буде – ви побачите абсолютно зворотний ефект. Тоді буде відповідь, і я буду боротися до останнього, як це було першого разу, коли я пішов у Президенти України», – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що на посаді Глави держави прагне розбудовувати інфраструктуру України, працювати над закінченням війни та встановленням миру на Донбасі й допомагати в подоланні багатьох інших викликів.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що ще не ухвалив рішення стосовно можливого другого президентського терміну.

«Вирішувати буде суспільство. Я не ухвалив це рішення», – сказав він.

Глава держави зауважив, що це рішення залежатиме не від формату парламентської коаліції після майбутніх виборів до Верховної Ради, а від підтримки його особистості з боку українського народу, а також від позиції його родини.