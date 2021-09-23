Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2021 року - 10:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський: Я прийшов змінити країну, влада заради влади мені не потрібна

3 жовтня 2021 року - 15:18

Вітання Президента з нагоди Дня територіальної оборони України

3 жовтня 2021 року - 14:40

Комплексний план трансформації України має сприяти зростанню економіки країни та, зокрема, реінтеграції Донбасу – Володимир Зеленський

3 жовтня 2021 року - 13:47

Глава держави: Готовий до зустрічі з Володимиром Путіним як тет-а-тет, так і в Нормандському форматі

3 жовтня 2021 року - 13:35

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Львівської області
Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Львівської області

3 жовтня 2021 року - 00:07

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський: Я прийшов змінити країну, влада заради влади мені не потрібна

3 жовтня 2021 року - 15:18

Володимир Зеленський: Я прийшов змінити країну, влада заради влади мені не потрібна

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не прагне концентрації влади та долучається до вирішення тих чи інших проблем, коли вони стають масштабними чи небезпечним і в уряду недостатньо повноважень для їхнього розв’язання. Про це він заявив під час прес-конференції у Трускавці.

«Щодо концентрації влади. Мені не потрібна жодна влада. Я прийшов щось змінити, щось пообіцяв. І якщо на цьому шляху є ті чи інші гальмування – давайте прокладати інший шлях. Або дайте кермо іншому водію», – сказав Володимир Зеленський. 

При цьому Глава держави наголосив, що не втручається в роботу уряду, а лише долучається, коли з’являються потенційно небезпечні питання, як, наприклад, ситуація в енергетиці, яка стосується не лише діяльності Кабінету Міністрів.

«Питання опалювального сезону, опалювального виклику, питання цін на газ – це питання геополітичне. Тому й відповідальність уже Президента. Це питання мерів, місцевої влади, голів обласних державних адміністрацій… Коли є такі складні виклики, я запрошую в Офіс Президента всіх. Там представники місцевої влади, представники уряду. Я слухаю, і ми говоримо. Там ніхто не б’є по столу й не каже: «Буде так». Ні. Треба знайти модель», – розповів він.

За словами Володимира Зеленського, під час таких зустрічей знаходять шляхи для розв'язання серйозних проблем.

«Завдяки постійному діалогу, завдяки тому, що мені не все одно, і завдяки тому, що я не живу з відповіддю на питання журналістів «це не моя відповідальність – запитайте Кабмін», ми багато речей змогли зберегти. Можу зовсім не втручатися, і більше людей буде під Офісом із питанням «а навіщо ми вас обрали Президентом», – додав Глава держави.

Водночас він зазначив, що не займається мікроменеджментом, тому що в такому разі не вистачає часу на стратегічні питання.

«До мікроменеджменту я тепер вдаюся лише в моменти, коли це ситуація дуже великих ризиків для держави», – зауважив Президент.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський також повідомив, що не має наміру ініціювати зміни до Конституції України з метою повернення до президентсько-парламентської або встановлення президентської форми правління.

ф

Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Львівської області

3 жовтня 2021 року - 00:07
Версія для друку