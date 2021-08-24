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Володимир Зеленський: Я роблю все, щоб Україну поважали за кордоном, щоб наша держава набувала суб’єктності

26 серпня 2021 року - 23:41

Володимир Зеленський: Я роблю все, щоб Україну поважали за кордоном, щоб наша держава набувала суб’єктності

Україна набуває суб’єктності у світовій політиці, і одним зі свідчень цього є велика кількість іноземних делегацій, які взяли участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня. Про це Президент Володимир Зеленський сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Я вважаю, що ми точно суб’єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном – не лише в нашій країні. Щоб зважали на нашу думку, щоб ми були разом, щоб за нас не вирішували питання», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна має демонструвати свій потенціал конкретними справами.

Глава держави також наголосив, що вкрай важливим завданням для влади є розбудова інфраструктури в країні.

«Я вважаю, що Україна може бути європейською «вітриною», – сказав він.

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