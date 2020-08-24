Володимир Зеленський: Якщо ми йдемо до миру на Донбасі, то перше завдання – дотримання «тиші», й це рішення підтримано на рівні радників лідерів «Нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після декількох раундів перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату готуватиметься зустріч на найвищому рівні.

«Продовжуються зустрічі в Нормандському форматі. Якщо зустрічаються радники – і я вже знаю результат – значить, буде плануватися зустріч лідерів Нормандського формату», – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в Одеській області.

За словами Президента, делегації країн «Нормандської четвірки» на перемовинах у п’ятницю, 11 вересня, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч на рівні радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

«Найголовніше рішення, яке сьогодні є, – це дотримання та продовження режиму тиші. Чи задоволений я на сто відсотків? Ні. Чи мали бойову втрату? Так. Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої країни, перше і головне питання – це дотримання режиму тиші. Це значить, що наші хлопці не будуть гинути», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що такого тривалого режиму припинення вогню на Донбасі не було за всі роки війни.

Зі свого боку керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак акцентував увагу на тому, що українська делегація повернулася з перемовин з головним результатом – була здобута беззаперечна підтримка режиму припинення вогню з боку всіх учасників Нормандського формату.

«Тиша буде продовжуватися, незважаючи на спроби її зірвати. А такі спроби були, і ми це визнаємо. На жаль, припинення вогню не влаштовує не тільки наших ворогів ззовні, а й всередині країни не всім потрібен мир», – додав Андрій Єрмак.

Він нагадав, що рішення про припинення вогню було ухвалене в межах Мінського процесу, а зараз це рішення одержало підтримку від представників країн «Нормандської четвірки».

«Як сказав пан Президент, це найдовший період припинення вогню протягом усієї війни. Для нас це дуже важливо», – зауважив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також зазначив, що на цій зустрічі на рівні радників уперше за останні роки були присутні представники ОБСЄ в Тристоронній контактній групі – спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

«Це означає, що взаємодія та скоординована робота двох форматів (Мінського та Нормандського переговорних форматів. – Ред.) вийшла на ще більш високий рівень. І ми очікуємо від цього конкретних результатів вже на найближчому тижні – 15 вересня, коли відбудеться відеоконференція ТКГ», – повідомив керівник Офісу Президента.

Також, за його словами, було досягнуто домовленості, що до кінця цього місяця буде отриманий безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських громадян на непідконтрольних територіях.

«Ми очікуємо, що це дуже прискорить процес повернення наших громадян. Ви знаєте, що ми маємо таке завдання від Президента, і це наш пріоритет», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що вже з понеділка команди радників почнуть працювати над підготовкою наступної зустрічі, яка має відбутися впродовж декількох тижнів.