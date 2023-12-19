Володимир Зеленський: Якщо ми не втратимо нашої стійкості, нашого духу, ми закінчимо війну раніше

Попри думки та прогнози окремих військових командирів і представників держав-партнерів, терміни завершення війни залежать від багатьох чинників, зокрема й від стійкості України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час підсумкової пресконференції в Києві.

«Війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямів. Але здебільшого – від нас із вами. Якщо ми не втратимо нашої стійкості, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо нашого духу», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Володимир Зеленський наголосив, що українці не можуть віддати країну ворогу та готові йти до перемоги.

«Якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що в нас є, зробимо все, що ми можемо, і набагато більше, ніж кожен із нас може, я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу», – зазначив Президент.

Глава держави відкинув можливість того, що в нинішній ситуації Україна зазнає поразки від Росії, адже країна зуміла вистояти на початку повномасштабного вторгнення попри окупацію значної частини території та постійні ворожі удари по важливих об’єктах інфраструктури.

«Зараз у нас інша ситуація. Я погоджуюся, що є виклики щодо кількості допомоги, артилерійських снарядів, ПТРК, артилерійських систем, особливо 155-го калібру, щодо ремонту цих систем, відправки тощо. Але відкриваються потроху хаби», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що попри всі складнощі треба щодня боротися за перемогу України.

«Треба жити в Україні й боротися. І дуже сильно вірити не на словах, а наближенням результату, своїми кроками. Щоденно», – переконаний Глава держави.