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Участь Президента Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України
Участь Президента Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

25 лютого 2020 року - 15:38

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Володимир Зеленський закликав представників уряду відвідати шахтарські містечка, щоб краще зрозуміти потреби регіонів

25 лютого 2020 року - 14:54

Володимир Зеленський закликав представників уряду відвідати шахтарські містечка, щоб краще зрозуміти потреби регіонів

Уряд має приділяти більше уваги проблемам регіонів України, зокрема шахтарським містечкам, зазначив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Він наголосив, що попередні 20 років влада майже не звертала уваги на шахтарські регіони, і там накопичилося багато проблем, зокрема з невиплатою заробітної плати та відсутністю якісної інфраструктури.

«Тому давайте підготуємо поїздку до всіх цих шахтарських містечок. Але з планом, щоб нам людям нормально в очі дивитися», – сказав Президент.

За його словами, до підготовки цих поїздок можна також залучити представників великих енергетичних компаній, таких як ДТЕК.

«Побачимо, яка кількість людей там живе, яке там повинно бути підприємство. Це може бути і приватне підприємство, тому що там люди з шахтарських містечок, у яких є голова й руки. І з цим планом, що ми можемо там побудувати, приїдемо до цих містечок і побачимо, який там стан шкіл, садочків», – запропонував Глава держави.

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Участь Президента Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

25 лютого 2020 року - 15:38
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