Володимир Зеленський закликав Швецію збільшити ділову присутність в Україні

Україна зацікавлена у масштабних проектах в альтернативній енергетиці, енергетичній безпеці, сільському господарстві, ІТ-секторі, інфраструктурі та охороні навколишнього середовища, заявив Президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

«Я дуже вдячний Швеції та особисто пану Прем’єр-міністру за незмінну підтримку України, практичну допомогу у впровадженні важливих реформ з децентралізації, свободи слова, захисту довкілля, енергозбереження та енергетичної безпеки. Приємно, що пан Левен повністю поділяє думку, що найкраща відповідь усім викликам та загрозам, що існують, – це побудова успішної України», – сказав Володимир Зеленський під час спільної зі Стефаном Левеном зустрічі зі ЗМІ у Києві.

Глава Української держави запевнив Прем’єр-міністра Швеції, що допомога, надана шведською стороною для підтримки реформ в Україні, повністю себе виправдає.

Президент зазначив, що Швеція є одним з найбільших торговельних партнерів України у Північній Європі та важливим інвестиційним партнером. «Ми повинні це тільки розширювати – обов’язково. Наша торгівля справді зростає», – підкреслив він.

«Я закликав шведську сторону збільшити ділову присутність в Україні. Ми дуже зацікавлені у масштабних проектах з альтернативної та відновлюваної енергетики, енергетичної безпеки, сільського господарства, ІТ-сектору, інфраструктурних об’єктів», – додав Глава держави.

Зокрема, під час українсько-шведських перемовин Володимир Зеленський наголосив, що Україна наполегливо працює над підвищенням енергоефективності. «Це зробить нашу економіку значно конкурентнішою та підвищить енергетичну безпеку України. Ми сподіваємося на активну співпрацю у цій сфері», – констатував Президент.

Також, за його словами, сторони домовилися залучати шведських інвесторів у галузь переробки відходів у ключових містах України та активізувати взаємодію щодо охорони довкілля та подолання зміни клімату.

«Вважаю, що сьогодні ми зробили черговий важливий крок для зміцнення партнерства з нашими шведськими друзями, за що я щиро вдячний вам, пане Прем’єр-міністре, вашій країні і шведському уряду», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що це вже друга його зустріч з Прем’єр-міністром Швеції за останні три місяці, і висловив задоволення результатом переговорів. «Наші народи пов’язують не лише спільні сторінки історії та кольори національного прапора. А ще й активне партнерство задля зміцнення цінностей демократії, верховенства права, миру та безпеки. Відданість таким цінностям є фундаментом наших відносин», – підкреслив Президент України.

Зі свого боку Стефан Левен наголосив, що Швеція вітає надзвичайно амбітний порядок денний реформ в Україні. «Ми є другим за обсягом технічної допомоги донором. І ми плануємо й надалі підтримувати зусилля України для покращення життя всіх українців і наближення країни до ЄС», – зазначив він.

Прем’єр-міністр Швеції наголосив, що програма допомоги Україні базується на трьох напрямах: підтримка економічного розвитку, зміцнення демократії, прав людини і верховенства права та покращення захисту довкілля.

Він також висловив сподівання на зміцнення відносин України та Швеції у сфері торгівлі та інвестицій. «Наразі експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень Угоди про асоціацію потенціал подальших інвестицій та відносин має дуже перспективний вигляд», – зазначив Прем’єр-міністр Швеції.

«Безпечна та стабільна Україна – це безпечна та стабільна Європа», – резюмував Стефан Левен.