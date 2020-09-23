Володимир Зеленський закликає польський бізнес активніше інвестувати в економіку України

Президент України Володимир Зеленський спільно з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою взяли участь у роботі українсько-польського економічного форуму в Одесі. Глава Української держави закликав польський бізнес активніше інвестувати в українську економіку та долучатися до приватизації державних підприємств.

У своєму виступі на форумі український Президент зазначив, що обсяг прямих іноземних інвестицій з Польщі сягає сьогодні понад 800 млн доларів, а товарообіг між нашими країнами торік склав майже 8 млрд доларів. За словам Володимира Зеленського, Польща є другим найбільшим у світі ринком для експорту українських товарів.

«Передумови для успішного ведення бізнесу створені та є досить потужними між нашими країнами», – сказав Президент України.

Він зазначив, що питання транспорту та інфраструктури – дуже важливі й актуальні як для України, так і для Польщі.

За словами Глави Української держави, для стимулювання інвестицій можна також використовувати механізми, закладені, зокрема, в законі про концесію.

Володимир Зеленський наголосив, що покращення інвестиційного клімату та захист прав інвесторів є одним з пріоритетів для нього та його команди.

«Ми будуємо рівні та єдині правила гри для всіх, забезпечили ефективну й незалежну роботу антикорупційних органів, запустили Вищий антикорупційний суд», – додав він.

Президент звернув увагу, що сьогодні в Україні ухвалюються закони, на які суспільство й наші міжнародні партнери чекали десятиліттями. Зокрема, проводиться масштабна приватизація та діджиталізація країни.

«Сьогодні відкрити власну справу у нас можна менш ніж за півгодини, не відходячи від свого гаджета, від комп’ютера. А нещодавно в першому читанні ухвалено закон про державну підтримку проектів зі значними інвестиціями, так званий закон під назвою investment nanny», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський запевнив, що українські державні агентства та бізнес-асоціації готові допомогти польському бізнесу в активізації регіональної співпраці.

«Успішний польський бізнес в Україні та український у Польщі – це сигнал усім, хто приглядається, хто сумнівається або чекає кращих часів. На мою думку, нинішній період – це вікно нових можливостей і перспектив для спільних ділових проектів між нашими країнами», – зазначив Глава Української держави.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що без хорошої інфраструктури неможливо будувати взаємну співпрацю, зокрема торговельну та економічну.

«Звичайно, модернізація логістичної інфраструктури – це наш розвиток. Покращення доріг буде сприяти збільшенню товарообігу як на морі, так і на землі», – сказав Анджей Дуда.

За його словами, у Польщі спостерігається українська активність у багатьох транспортних проектах.

«І ми будемо підтримувати українські амбіції у розвитку України як транзитної країни у Східній Європі», – підсумував Президент Польщі.