Володимир Зеленський: Закордонні українці – це «м’яка» сила, що твердо захищає інтереси України

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із членами провідних організацій закордонних українців. У заході взяли участь представники українських організацій з Австралії, Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Естонії, Італії, Іспанії, Канади, Німеччини, Литви, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Португалії, Румунії, США, Туреччини, Чехії.

Володимир Зеленський ознайомив учасників зустрічі з актуальною безпековою ситуацією на сході нашої держави та вздовж кордону України. Він відзначив важливість солідарної підтримки суверенітету й територіальної цілісності з боку міжнародної спільноти. Глава держави висловив вдячність закордонним українцям за важливу роль у формуванні широкої міжнародної підтримки України, передусім у питаннях протидії російській агресії.

Президент також подякував за підтримку реалізації стратегічного курсу України щодо членства в ЄС. Він попросив закордонне українство активно долучатися до підтримки процесу визнання європейської перспективи України всіма державами – членами Євросоюзу.

Говорячи про пріоритети євроатлантичного курсу нашої держави, Володимир Зеленський наголосив на важливості майбутнього саміту НАТО 2022 року в Мадриді. Він відзначив необхідність роботи не лише щодо забезпечення запрошення України взяти участь у цьому заході, а й щодо ухвалення Альянсом рішень про подальший алгоритм поглиблення відносин з нашою державою.

Президент окремо зробив акцент на важливості посиленої уваги закордонного українства до ініціативи «Кримська платформа». Він звернувся з проханням щодо більш активного долучення закордонних українців до діяльності Кримської платформи та розширення кола її країн-учасниць.

Глава держави високо оцінив визначні зусилля закордонних українців щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Глава держави наголосив на важливості участі іноземних лідерів у пам’ятних заходах, що відбудуться у 2022 році й будуть присвячені 90-м роковинам тих трагічних подій.

Володимир Зеленський ознайомив закордонне українство з ключовими здобутками в процесі комплексних реформ у державі, які реалізуються попри продовження зовнішньої агресії.

У межах онлайн-зустрічі її учасники обмінялися думками щодо процесу законодавчого оформлення інституту множинного громадянства в Україні, що є предметом особливої уваги та інтересу для закордонних українців.