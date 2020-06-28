Володимир Зеленський заслухав план щодо відновлення зруйнованого мосту через річку Прут на Буковині

У межах робочої поїздки до Чернівецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав село Маршинці, яке цього року постраждало від масштабної повені, та оглянув зруйнований міст через річку Прут.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук розповів Президентові, що основний міст через Прут, який з’єднував Новоселицький і Герцаївський райони, був зруйнований ще під час паводка 2008 року. Тому транспортне сполучення між районами здійснюється через місто Чернівці з обходом близько 50 км, а для переправи через водойму використовували тимчасовий технологічний армійський міст. Але повінь 2020 року зруйнувала й його, тож нині знову гостро стоїть питання відновлення основного мосту.

Проект будівництва передбачає влаштування мостового переходу завдовжки 323,6 погонних метра з комплексом берегоукріплювальних споруд і підходами до нього загальною протяжністю 1,8 км.

За словами голови Чернівецької ОДА, із завершенням будівництва основного мосту через річку Прут значно покращиться транспортне сполучення не тільки Новоселицького та Герцаївського районів. З урахуванням реконструкції пункту пропуску через державний кордон «Дяківці – Раковець» поліпшиться також транспортний зв’язок країн Європейського Союзу з Центральним регіоном України та розвантажиться дорожня мережа районів.

Як розповів голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, основний міст є довгобудом, його спорудження постійно відкладали та коригували, поки люди користувалися тимчасовою переправою.

Вартість проекту нині становить 377 млн грн, у 2020 році на нього виділено 60 млн грн, тож для завершення потрібно ще 317 млн грн. Очільник Укравтодору запевнив, що міст буде зведено до кінця поточного року.

Після огляду переправи Володимир Зеленський поспілкувався з мешканцями села Маршинці, яке, як і півсотні інших населених пунктів області, постраждало від повені наприкінці червня. Тоді було підтоплено 1075 будинків, сільські угіддя, об'єкти соціальної інфраструктури.

За словами Сергія Осачука, нині немає підтоплених будинків, а наслідки паводка ліквідовуються – розчищаються дворища, господарства, криниці від замулень, проводяться відновлювальні роботи, до яких залучені різні підрозділи, сили та техніка. З держбюджету на ліквідацію наслідків повені область отримала 30 млн грн.

Президент поцікавився у селян, яка допомога потрібна для подолання наслідків паводка. Місцеві мешканці висловили сподівання, що нарешті переправу через Прут буде споруджено, й запросили Главу держави завітати до Маршинців ще раз – на відкриття мосту.