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Володимир Зеленський зустрінеться в форматі тет-а-тет з Володимиром Путіним після переговорів «Нормандської четвірки»

9 грудня 2019 року - 12:43

Володимир Зеленський зустрінеться в форматі тет-а-тет з Володимиром Путіним після переговорів «Нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн «Нормандської четвірки», заявив учасник української делегації у Парижі, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Спочатку Президент проведе двосторонню зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І далі буде зустріч чотирьох лідерів у Нормандському форматі. Після цього Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним», – повідомив Кирило Тимошенко представникам ЗМІ в Парижі.

За його словами, під час перемовин можливе обговорення газового питання.

«У складі делегації є пан Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. – Ред.) та пан Вітренко (виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. – Ред.). За потреби вони братимуть участь в обговоренні газових та інших питань, які їх стосуються», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко також уточнив, що наразі тривалість переговорів невідома.

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