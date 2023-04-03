Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером.

На початку зустрічі Глава держави подякував за потужну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні.

«Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, Президента Байдена, всього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що високий рівень підтримки та взаємодії між двома державами зберігатиметься. Це – запорука спільної перемоги над російським агресором.

«Ми переможемо, бо боремося за свою свободу й свободу наших дітей. І ми високо цінуємо допомогу, яку ви надаєте нам – не лише нашій армії, а й політичну та фінансову підтримку українському народу: вчителям, медпрацівникам, пенсіонерам», – сказав Глава держав.

У цьому контексті під час зустрічі були детально обговорені подальші напрями сприяння з боку США та роль Конгресу в цьому процесі.

Володимир Зеленський поінформував делегацію Конгресу про ситуацію на передовій та окреслив прогноз її розвитку на наступні місяці. При цьому він наголосив, що український народ вірить у свою армію, та висловив переконання, що Україна досягне поставленої мети.

Глава держави акцентував на важливості якнайшвидшої передачі вже заявленої безпекової підтримки. Окремо він відзначив необхідність надання для потреб сил оборони військової техніки та озброєння, яке може вплинути на подальший перебіг бойових дій і припинити російський терор проти мирних українських міст.

Президент подякував конгресменам за висловлену потужну підтримку України, зокрема з боку Республіканської партії, та готовність і далі допомагати нашій державі для забезпечення перемоги над агресором.