Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія

У межах офіційного візиту до Республіки Австрія Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Себастіаном Курцом. Глава Української держави наголосив, що попри пандемію COVID-19 Україна та Австрія проводять зустрічі на високому рівні. Володимир Зеленський зазначив, що це свідчить про справді особливі стосунки між двома країнами.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц наголосив на особистих гарних взаєминах з Президентом України.

«Україна для нас є дуже важливим економічним партнером», – зазначив Себастіан Курц.

Він зауважив, що Австрія посідає шосте місце за обсягами інвестицій в Україну. Австрійські інвестори створили в Україні близько 25 тисяч робочих місць.

«Те, що я бачу, – ці відносини можуть розширюватися й міцнішати. Результатом нашої роботи будуть не лише просто підписані документи, а й спільні проекти, інвестиції, робочі місця та комфорт для обох наших народів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував главу уряду Австрії про реалізацію низки масштабних інфраструктурних, транспортно-транзитних, енергетичних інвестиційних проектів у країні та запросив австрійський бізнес долучитися до спільної роботи над ними. Володимир Зеленський розповів Федеральному канцлеру Австрії про закон щодо «інвестиційних нянь», де суми інвестицій були знижені зі 100 мільйонів до 30 мільйонів доларів. За це бізнеси отримують особистих менеджерів та державні гарантії.

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні триває масштабна реконструкція доріг та мостів.

«Ми цього року добудовуємо 4,5 тисячі кілометрів доріг, це вдесятеро більше, ніж за десятиріччя до цього. Ми будуємо мости й тунелі», – сказав Президент.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що цього року з бюджету виділено рекордну суму для будівництва доріг.

«Сукупно це п’ять мільярдів доларів на дороги державного та місцевого значення», – зазначив Владислав Криклій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згадав про участь України у Європейській зеленій угоді.

«Для України Європейська зелена угода є тим проектом, у якому ми хочемо бути інтегрованою частиною. Запрошую вас до предметного діалогу на рівні експертів про те, як Україна та Австрія можуть будувати енергетику майбутнього. Україна має не лише унікальні можливості виробляти «зелений» водень, а й транспортувати його», – сказав Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що багато питань, які не вирішувалися в Україні роками, почали працювати після обрання Президентом Володимира Зеленського. Зокрема, була відновлена відповідальність за незаконне збагачення, розпочата робота Вищого антикорупційного суду, судова реформа, очищення судів. Боротьба з корупцією є пріоритетом, щоб Україна продовжила розвиватися як європейська держава.

Підняли й питання поширення коронавірусу. Глава Української держави високо оцінив зусилля уряду Австрії щодо мінімізації негативних наслідків пандемії, а також висловив австрійській стороні подяку за ефективну співпрацю в питанні організації гуманітарних коридорів для евакуації громадян України протягом «гарячої фази» COVID-19 навесні 2020 року.

Окрему увагу під час переговорів було приділено розвитку ситуації на Донбасі та зусиллям України щодо встановлення миру. Президент України подякував Себастіану Курцу за особисту увагу до українського питання, а також за тверду позицію уряду Австрії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський підняв питання-звернення української громади у Відні, а саме щодо найменування однієї з площ у австрійській столиці на честь України.

«Підтримую ініціативу української громади Австрії назвати одну з площ у Відні на честь України і прошу вас погодитися на таку пропозицію», – сказав Президент.

Себастіан Курц наголосив, що охоче підтримає це звернення і зробить все можливе для його імплементації.