Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Швейцарії Сімонеттою Соммаругою.

Глава Української держави привітав Сімонетту Соммаругу з обранням на посаду Федерального президента. Володимир Зеленський підкреслив, що Швейцарія була й залишається важливим торговельним партнером та одним із найбільших інвесторів в економіку України.

Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ.

Президент України висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією. Також ішлося про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій.

Президент України розповів про нові програми для інвесторів.

«Ми готуємо програму Investment nanny. Якщо інвестор принесе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п’ять мов і працюватиме з клієнтом цілодобово. Цей менеджер вирішуватиме всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А тих, хто інвестує в наступні 2 роки у приватизацію в Україні 10 мільйонів і більше, ми звільняємо від податку на прибуток», – розповів Володимир Зеленський.

Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.