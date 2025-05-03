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Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – звернення Президента
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Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Сенату Чехії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сенату Парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом, його заступниками та головами комітетів.

Глава держави подякував за ухвалення Сенатом дев’яти резолюцій на підтримку України та внесок у просування міжнародної Кримської платформи.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна постійно демонструє готовність до встановлення повного, безумовного припинення вогню на 30 днів як першого кроку до досягнення справедливого та сталого миру. Водночас Росія не підтримує ні цієї американської пропозиції, ні принаймні припинення ударів по цивільних об’єктах.

Президент зазначив, що важливо посилювати тиск на РФ, зокрема запроваджувати додаткові санкції проти енергетичного та банківського секторів. Україна розраховує на підтримку з боку Чехії.

Окремо йшлося про шлях України до членства в ЄС. Наша держава готова до відкриття перших переговорних кластерів і потребує більш рішучої позиції країн Європейського Союзу.

З чеської сторони в зустрічі взяли участь перший заступник президента Сенату Їржі Драгош, заступники Їтка Сейтлова, Ладіслав Вацлавєц та Їржі Оберфальцер, голова Комітету з питань закордонних справ, оборони та безпеки Павел Фішер та голова Комітету з питань освіти, науки, культури, прав людини та петицій Їржі Ружичка.

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