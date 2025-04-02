Володимир Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад Чернігівщини

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками територіальних громад області.

«Важливо, що в цей день і в усі дні боротьби за Чернігівщину ви тут. Я хотів би подякувати всім керівникам, усім громадянам України, мешканцям Чернігівщини за те, що ви зберегли Чернігівщину», – зазначив Глава держави.

Начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус поінформував, що Росія щодня обстрілює область. З початку року внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних і ще 26 поранені. Також він додав, що 81 % обʼєктів інфраструктури, що були зруйновані, уже відбудовані або перебувають у процесі відновлення.

Зокрема, під час зустрічі йшлося про зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки.

«До справедливого миру ми все одно дійдемо, у нас є багато різних напрацювань. Але важливо, щоб ми були сильними за столом перемовин», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський окремо наголосив на тому, що серед гарантій безпеки обовʼязково мають бути економічні. Адже вони серед іншого будуть спрямовані на відновлення постраждалих регіонів.

Також обговорили підтримку підприємців та реалізацію програм підтримки бізнесу. Глава держави закликав представників громад Чернігівщини пропонувати ініціативи для розвитку підприємництва у прифронтових регіонах.

Серед інших важливих тем – забезпечення учнів безкоштовним харчуванням, збільшення кількості закупівель шкільних автобусів та будівництво укриттів у школах і дитячих садках. Президент зазначив, що обговорить із Прем’єр-міністром питання субвенцій для облаштування додаткових укриттів у прифронтових областях.