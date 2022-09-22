Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Італії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні, який прибув до нашої країни.

На початку розмови Глава держави висловив подяку Прем’єр-міністру Італії Маріо Драґі, його уряду та всьому італійському народові за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, її боротьби за своє існування, а також за прихисток і чуйне ставлення до тимчасово переміщених українців. Було відзначено провідну роль Італії у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

«Попри внутрішньополітичні питання ситуація в Україні залишається дуже важливою для Італії», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про стан справ на фронті й наголосив, що для України сьогодні життєво важливим пріоритетом є зміцнення Збройних Сил.

Окремо сторони зупинилися на необхідності продовження санкційного тиску на РФ.

Лоренцо Гуеріні передав Володимиру Зеленському вітання від Президента, Прем’єр-міністра та народу Італії.

Міністр оборони Італійської Республіки розповів, що відвідав Ірпінь та Гостомель і на власні очі побачив руйнування, які спричинили росіяни.

Лоренцо Гуеріні також висловив захоплення героїзмом українців, з яким вони захищали ці та інші міста своєї країни.