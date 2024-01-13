Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Стефаном Сежурне, який перебуває в Україні з першим візитом.

Глава держави наголосив на важливості того, що свій перший закордонний візит на посаді Стефан Сежурне здійснив саме в Україну.

«Дякую за вашу присутність тут, у Києві. Для нас це важливий сигнал від Франції, від Президента Макрона, що одразу після призначення ви у нас в Україні. Ми дякуємо за такий сигнал», – сказав він.

Президент подякував за вагому та всебічну допомогу Україні з боку Франції. Він окремо відзначив лідерську роль Президента Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив України та ухваленні рішень, що дали змогу зміцнити Сили оборони України.

Президент також подякував за підтримку євроатлантичних прагнень України та спроможностей українського війська в боротьбі з агресором.

«Велика вдячність за допомогу Україні з початку російської війни і за послідовну підтримку як нашого руху в напрямку Європейського Союзу, так і зміцнення Сил безпеки та оборони на полі бою», – акцентував Глава держави.

Президент докладно поінформував про ситуацію на полі бою, зробивши акцент на найнагальніших потребах українських захисників, насамперед на посиленні протиповітряної оборони.

Глава держави відзначив високу ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок CAESAR і далекобійних ракет SCALP-EG. Сторони обговорили продовження безпекової співпраці, зокрема у сфері виробництва дронів.

У контексті обговорення європейської інтеграції України велику увагу приділили питанням подальшої макрофінансової підтримки нашої держави та заходам із підготовки переговорного процесу про вступ до ЄС.

Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та Францією про безпекові гарантії, зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі щодо реалізації Української Формули миру, а також заходів двостороннього політичного діалогу в найближчому майбутньому.