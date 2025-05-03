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Володимир Зеленський зустрівся з представниками провідних оборонних підприємств Чехії

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Володимир Зеленський зустрівся з представниками провідних оборонних підприємств Чехії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних оборонних підприємств Чехії.

Глава держави подякував за довіру до України та впровадження спільних проєктів. Окремо Президент відзначив участь чеських компаній в ініціативі щодо постачання 155-мм боєприпасів.

«Тісна співпраця дала можливості для продуктивного діалогу між нашими оборонними агенціями та компаніями. Безпека України – це безпека Європи. Зробивши Україну сильнішою, ви гарантуєте майбутній мир і стабільність у всій нашій Європі», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, об’єднання оборонних промислових можливостей європейських країн є вагомим внеском у досягнення справедливого й тривалого миру.

Зокрема, під час зустрічі йшлося про взаємодію в ОПК, де українсько-чеська співпраця та спільне виробництво можуть гарантувати безпеку й запобігти повторенню агресії на Європейському континенті.

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