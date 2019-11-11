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Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади у Литві

27 листопада 2019 року - 17:39

Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади у Литві

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся у Вільнюсі з представниками української громади.

Зокрема, Глава держави поспілкувався з українськими дітьми, які навчаються у столиці Литви.

Володимир Зеленський поцікавився у дітей успіхами у навчанні. Він висловив сподівання, що юні українці повернуться на батьківщину.

«Після отримання освіти – додому! Обов’язково чекатимемо таких чудових дітей», – сказав Глава держави.

Також Президент поспілкувався з військовослужбовцями – учасниками АТО/ООС, які проходять у Вільнюсі реабілітацію після поранень, та з військовими, котрі вивчають англійську мову у Військовій академії Збройних сил Литви.

Крім того, під час офіційного візиту до Литовської Республіки Президент з дружиною поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Також президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих за незалежність Литви.

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Офіційний візит Президента України до Литви

27 листопада 2019 року - 12:03
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