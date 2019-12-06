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Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

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Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджану

17 грудня 2019 року - 14:14

Велика приватизація відкриє значні можливості для азербайджанського бізнесу в Україні – Президент

17 грудня 2019 року - 13:30

Україна та Азербайджан активізують співпрацю у сфері міжнародних перевезень – Володимир Зеленський

17 грудня 2019 року - 13:28

Наші відносини мають вийти на новий рівень – Президент України під час зустрічі з Президентом Азербайджану

17 грудня 2019 року - 12:39

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Офіційний візит Президента України до Азербайджану
Офіційний візит Президента України до Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:51

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Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджану

17 грудня 2019 року - 14:14

Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Азербайджану зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим.

Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проекти в енергетичній і туристичній сферах.

Міністр інфраструктури України – голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам «широке меню» проектів для інвестицій.

Сторони обговорили потребу в інвестиціях та відзначили перезапуск відносин між країнами.

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Офіційний візит Президента України до Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:51
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