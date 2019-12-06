Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Азербайджану зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим.

Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проекти в енергетичній і туристичній сферах.

Міністр інфраструктури України – голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам «широке меню» проектів для інвестицій.

Сторони обговорили потребу в інвестиціях та відзначили перезапуск відносин між країнами.