Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Азербайджану зустрівся з Прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим.
Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проекти в енергетичній і туристичній сферах.
Міністр інфраструктури України – голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам «широке меню» проектів для інвестицій.
Сторони обговорили потребу в інвестиціях та відзначили перезапуск відносин між країнами.