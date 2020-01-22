Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Баварії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зьодером на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Глава держави розповів Маркусу Зьодеру про перебіг реформ, спрямованих на поліпшення бізнесового середовища, а також запросив баварський бізнес скористатися інвестиційними можливостями, що відкриваються в Україні.

«Ми ухвалили чимало законів, які пов’язані з фіскалізацією, деофшоризацією. Також закони, спрямовані на залучення інвестицій, наприклад закон про концесію», – повідомив Президент України.

Співрозмовники погодилися розвивати міжрегіональну співпрацю та розширювати взаємодію між містами-побратимами України та Баварії.

Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі.

«Ми хочемо припинення війни, а тому ми насамперед зацікавлені у виконанні Мінських домовленостей», – наголосив Володимир Зеленський.

Також було обговорено співпрацю в контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. На запрошення Глави держави делегація Баварії пообіцяла здійснити візит в Україну.