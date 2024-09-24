У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Глава держави подякував за оборонну підтримку та укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Президент висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами.