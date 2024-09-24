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Війна Росії проти України завершиться тому, що запрацює Статут ООН – виступ Президента під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН
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Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словенії

25 вересня 2024 року - 02:30

Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словенії

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Глава держави подякував за оборонну підтримку та укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Президент висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами.

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Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, 24 вересня 2024 року.
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