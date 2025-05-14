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Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за лідерство ЄС в об’єднанні підтримки довкола України для досягнення справедливого й тривалого миру.

Володимир Зеленський розповів про переговори української та російської делегацій у Стамбулі та закликав до збільшення тиску на Росію, якщо вона не погодиться на повне, безумовне припинення вогню.

Президент подякував за підготовку 17-го пакета санкцій проти РФ і зазначив, що Україна очікує на його ухвалення наступного тижня. Володимир Зеленський також додав, що до наступного пакета мають увійти ключові сектори російської економіки: банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.  

Окрему увагу під час зустрічі приділили прискоренню вступу України до ЄС. Глава держави поінформував про кроки, які зробила Україна для розблокування переговорного процесу, та прогрес на цьому шляху. Сторони обговорили можливість відкриття кластерів найближчим часом, а також торговельно-економічні відносини між Україною та Європейським Союзом.

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