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Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парламентської асамблеї НАТО

26 червня 2019 року - 21:41

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парламентської асамблеї НАТО

26 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО.

Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених українських моряків.

Глава держави підтвердив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.

Він також подякував Парламентській асамблеї НАТО за стійку та міцну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що спостерігачі Парламентської асамблеї будуть присутні на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, оскільки це важливо для України.

«Ці вибори – не тільки запит і вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, – це значна кількість реформ і законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення сьогоднішньою Радою», – сказав Глава держави.

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