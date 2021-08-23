Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою

На полях інавгураційного саміту Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави подякував польському колезі за участь у саміті та за солідарність з українським народом.

Анджей Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та значною кількістю учасників, що є ще одним свідченням того, що проблема окупації Криму залишається на порядку денному міжнародної спільноти. Зокрема, Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі та запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії, зокрема в інформаційній сфері.

Лідери держав погодилися з тим, що російські навчання «Захід-2021» створюють напругу та погіршують ситуацію з безпекою в регіоні.

Президенти також обмінялися думками щодо складного становища на кордонах обох країн з Білоруссю.

Крім того, під час розмови вони торкнулися подій в Афганістані й тих кроків, які здійснюють Україна та Польща для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний.

Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту «Північний потік – 2».

«Проект «Північний потік – 2» ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом», – наголосив Президент України.

Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

Володимир Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою, що кореспондуватиметься зі співпрацею країн у межах ініціативи «Тримор’я».

Глава Української держави окремо подякував Анджею Дуді за гуманітарну допомогу в протидії COVID-19 та надання вакцин від коронавірусу.