Володимир Зеленський зустрівся з президентом УЄФА

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александером Чеферіном, який прибув до нашої країни з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

Глава держави зазначив, що радий вітати очільника УЄФА в Україні, де дуже люблять футбол.

«Для нас важливо, що відбувається з футболом в Україні, тому хочу сьогодні поговорити про це», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Александера Чеферіна.

Президент України подякував керманичу європейського футболу за реалізацію проектів щодо розвитку футбольної інфраструктури в Україні. Він особливо відзначив, що УЄФА надає підтримку в реалізації програм для дітей – переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

За словами Глави держави, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій, але водночас дбає про те, щоб спорт був привабливим і доступним для кожного громадянина.

Володимир Зеленський наголосив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році. Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

«Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту», – сказав він.

Президент України розповів європейському футбольному функціонеру, що українська влада попри певні труднощі робить усе можливе для розвитку фізичної культури та спорту в країні.

«Ми робимо й робитимемо все, щоб спорт був привабливим для українців. Для нас важливо, щоб у кожному дворі, у кожному містечку люди мали змогу безкоштовно й у будь-який час займатися спортом», – зазначив Глава держави.

З цієї метою започатковано програми «Здорова Україна», «Велике будівництво», «Активні парки», які ініціював Володимир Зеленський. Вони спрямовані на поширення активного способу життя та створення сучасної спортивної інфраструктури.

Зокрема, у 2022 році розпочнеться спорудження Національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу – надсучасного комплексу, де зможуть займатися як чоловічі та жіночі національні збірні, так і дитячі, юнацькі команди тощо.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Александеру Чеферіну орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.