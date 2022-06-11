Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської комісії у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави привітав очільницю Єврокомісії в Україні, відзначивши, що це другий за два місяці візит у час повномасштабної війни, що свідчить про вагомий внесок пані Урсули фон дер Ляєн у підтримку нашої держави та спільну боротьбу за свободу у Європі.

«Зараз, безумовно, вирішальний час. І не тільки для України, а й для Європейського Союзу. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи та чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою та слабкою. Вся Європа – це мішень для Росії, і Україна – лише перший етап у цій агресії, у цих планах. Саме тому позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати й позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Єврокомісії у Києві.

Глава держави наголосив, що український народ уже зробив надзвичайно великий внесок у захист спільної свободи та європейських цінностей і довів, що державні та суспільні інституції в Україні залишаються стійкими, а українці цілковито інтегровані у європейський простір.

Володимир Зеленський також зауважив, що українська влада за дуже короткий час дала вичерпні відповіді на анкету-опитувальник і вже наступного тижня очікує на висновок Європейської комісії щодо дотримання Україною Копенгагенських критеріїв членства у Євросоюзі.

«Абсолютна більшість європейців вважає Україну частиною європейської родини. І це справедливо. Визнання на політичному рівні такої реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня, коли має відбутися історичне для нас засідання Європейської ради. Засідання, логічним рішенням якого має стати надання Україні статусу країни-кандидата. Ми в це дуже віримо», – сказав він.

Президент України зазначив, що статус кандидата – це лише початок руху до членства в ЄС, і Україні ще буде потрібно пройти шлях від кандидатства до повноправного членства.

«Але всі вже побачили, що український народ настільки цінує свободу й настільки готовий боротися за своє майбутнє, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України. Європейський проект точно не може бути завершений без нас, без України, і це абсолютно очевидно саме зараз, коли український народ відважно захищає майбутнє для себе та всіх народів Європи», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн за пропозицію Єврокомісії щодо нової програми допомоги Україні обсягом 9 млрд євро та зусилля, спрямовані на підготовку відновлення нашої країни після війни.

«Координуємо наші кроки в цьому напрямку, щоб синхронізувати наш внутрішній План відбудови України та європейську Платформу відбудови нашої держави. Вважаю, що разом з Європейською комісією, з європейськими країнами ми зможемо створити всі умови для реалізації найамбітнішого економічного проекту нашого часу, а саме – повного й швидкого відновлення України після цієї трагедії, після цієї війни», – наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що вже набуло чинності рішення про скасування тарифів і квот на український експорт до Євросоюзу. Він також подякував за організацію «зелених коридорів» для сприяння експорту з України.

«Ми вже започаткували переговори у сфері транспорту для укладення угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень. У сфері енергетики синхронізація нашої енергетичної мережі з європейською вийшла на новий рівень – відтепер можливий суттєвий експорт нашої електрики в країни Європейського Союзу. Все це й багато інших ліній нашої співпраці посилюють і Україну, і наших сусідів у ЄС, і, я вважаю, посилюють увесь Європейський Союз», – акцентував Володимир Зеленський.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн зазначила, що до кінця наступного тижня Європейська комісія має завершити обговорення питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

«На цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, яких докладає Україна, і ту рішучість, з якою ваша країна рухається. Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість. Тому я переконана, що разом ми зможемо подолати цю страшну війну. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну», – наголосила Президент Європейської комісії.

Вона зауважила, що Єврокомісія працює над Платформою відбудови України й спостерігає великий ентузіазм щодо цього питання.

«Країни – члени ЄС, інші партнери України, міжнародні фінансові інституції, громадянське суспільство, люди, бізнес дуже зацікавлені в тому, щоб підтримати відбудову України», – розповіла Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ця платформа дасть змогу синхронізувати спільну роботу над відновленням України.

«Ми хочемо спрямувати інвестиції, забезпечити виконання реформ, щоб це покращувало життя українців, щоб ми могли відновити Україну, зробити її привабливою для інвестування, щоб Україна створила привабливі умови для ведення бізнесу й завдяки цьому могла рухатися в напрямку Європейського Союзу», – сказала Президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна реалізувала важливі реформи у галузях економіки та верховенства права. На її переконання, наша країна має продовжити цей шлях.