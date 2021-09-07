Володимир Зеленський зустрівся з українськими паралімпійцями: Ви – супермени, у яких немає вад, а є суперздібність

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся зі спортсменами української збірної – чемпіонами та призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор – 2020 у Токіо і присвоїв звання Героя України плавцю Максиму Крипаку.

Під час урочистостей, які відбулися на арені НСК «Олімпійський» у Києві, Глава держави нагадав, що п'ять тижнів тому Україна проводжала паралімпійців на змагання в Токіо, а сьогодні щиро вітає з поверненням додому з потужними перемогами.

Президент зауважив, що до національної збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо увійшли спортсмени практично з кожного регіону. Вони здобули 98 нагород, найбільше – 20 медалей – завоювали дніпропетровці, на другому місці – спортсмени з Донецької області, які вибороли 15 нагород.

«За кожною медаллю стоять тренери, лідери, лікарі, помічники і ще багато інших важливих людей. Тож нашу збірну реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим», – додав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що половина спортсменів цьогорічної збірної України вперше була на Паралімпіаді. Але здолавши хвилювання і страх, 18 атлетів-дебютантів здобули майже 30 медалей. А взаємна підтримка серед українських паралімпійців допомогла розкрити потенціал, і кожен другий спортсмен завоював медаль.

Таким чином, на переконання Глави держави, на цій Паралімпіаді українці продемонстрували єдність, сміливість та згуртованість.

Володимир Зеленський висловив думку, що термін «люди з обмеженими можливостями» не зовсім підходить паралімпійцям.

«За всю історію ви завоювали майже 600 медалей з плавання, бігу, стрільби і ще десятків видів спорту. Ваші можливості – не обмежені. У вас – надможливості. Вам вдається те, на що не завжди здатні всі інші. У паралімпійців України завжди високе місце у загальнокомандному заліку. Шосте. П'яте. Третє. Можна сказати, що тут і завдяки вам – Україна у G7», – зазначив Президент.

Він зауважив, що паралімпійська збірна України є п’ятиразовим чемпіоном світу з футболу. Крім того, паралімпійці встановили сотні рекордів.

«Ваша душа – це ваша сила. Ви рекордсмени. І супермени. У вас немає вад. У вас є суперздібність. Ви не бачите тільки перешкод. І бачите ціль. Ви не чуєте злобу критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся тільки вперед. Ви показали: коли українці починають щось 24 серпня – це буде великим успіхом», – сказав Володимир Зеленський.

Президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена Держави плавцю Максиму Крипаку, який на XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завоював п'ять золотих, срібну та бронзову медалі. Він встановив новий світовий рекорд на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 50,64 секунди, покращивши на 0,23 секунди попередній рекорд, який належав спортсмену з Бразилії та протримався 11 років.

Також вперше в історії українського плавця визнано найкращим спортсменом Паралімпійських ігор.

Максим Крипак подякував Главі держави за нагороду та за визнання його досягнень.

«До своїх здобутків я йшов 20 років. Мені щиро приємно отримати звання, і я гордо його носитиму», – сказав він.

Спортсмен також звернувся з проханням створити центр підготовки для олімпійців та паралімпійців.

XVІ літні Паралімпійські ігри проходили у Токіо з 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Близько 4400 спортсменів зі 162 країн-учасниць змагалися у 22 видах спорту за 539 комплектів нагород, що на 11 комплектів більше, ніж на попередніх іграх.

142 українські спортсмени практично з усіх областей виступали в 15 видах спорту: бадмінтон, академічне веслування, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, кульова стрільба, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках. Дебютними на цій Паралімпіаді стали бадмінтон та тхеквондо.

За підсумками участі в Паралімпіаді національна збірна команда здобула 98 нагород, зокрема 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових, посівши 6-те місце у загальнокомандному заліку. Українські спортсмени встановили 26 рекордів у чотирьох видах спорту: плавання, легка атлетика, кульова стрільба, академічне веслування.