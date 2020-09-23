Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами київського «Динамо»: Піднімати імідж України можливо тільки через легендарні перемоги

З нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу «Динамо» (Київ) у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років Президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу.

Учасники зустрічі переглянули відеоролик, присвячений визначним успіхам ФК «Динамо».

Президент наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому.

«Піднімати імідж України як у самій країні, так і за кордоном – чого сьогодні дуже не вистачає – можливо тільки через такі легендарні перемоги», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував ветеранам «Динамо», які у 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА.

«Такої великої перемоги в Україні ніколи не було», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.

«Найголовніше – те, що ви зробили 45 років тому. Це і є велика нагорода», – сказав він.

Також Президент привітав футбольну збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії у матчі Ліги націй.

Представники ФК «Динамо» подарували Главі держави м'ячі з автографами та фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.