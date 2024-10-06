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Зустріч Президента з воїнами Сил територіальної оборони ЗСУ
Зустріч Президента з воїнами Сил територіальної оборони ЗСУ

7 жовтня 2024 року - 15:57

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Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами

7 жовтня 2024 року - 15:58

Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський відвідав основний командний пункт командування Сил територіальної оборони ЗСУ, зустрівся з бійцями та відзначив їх державними нагородами.

Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил ТрО Ігоря Плахути щодо завдань, які бригади виконують у зоні бойових дій.

Президент подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, які здобули славу й повагу для української тероборони.

Вони відзначилися в захисті Харкова, півночі України, у боях на Донеччині, звільненні Херсонщини, а також в обороні Миколаївської та Запорізької областей.

«Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, який зараз стійко тримає фронт і забезпечує надійну опору позиціям інших наших бригад, що стоять поруч із бригадами тероборони», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив захисників державними нагородами, зокрема вручив орден «Золота Зірка» Героя України капітану Юрію Жуковцю. Цьогоріч у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи. Особисто надав першу медичну допомогу пораненому побратимові, допоміг дістатися до укриття й організував евакуацію. У складі групи взяв у полон 11 російських окупантів. Зазнав поранення, але продовжував командувати до завершення зачистки населеного пункту.

Також п’ятеро бійців отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, один – орден «За мужність» ІІ ступеня та семеро – ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

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Зустріч Президента з воїнами Сил територіальної оборони ЗСУ

7 жовтня 2024 року - 15:57
Президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями Сил територіальної оборони ЗСУ та відзначив їх державними нагородами, 7 жовтня 2024 року.
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