Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером і віцеспікерами парламенту Данії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Фолькетингу Сореном Геле та віцеспікерами парламенту Данії.

«Дякую вам за цей візит. Ми завжди раді бачити лідерів із Данії на рівні уряду, парламенту. Ми дуже раді, що маємо таких сильних друзів. І дуже вдячні, що ви з нами від самого початку повномасштабної війни, багато допомагаєте. Не лише у військовому вимірі, а й фінансово, гуманітарно», – зазначив Глава держави.

Президент розповів про ситуацію в зоні бойових дій та актуальні потреби захисників і захисниць України.

Володимир Зеленський відзначив вагомий внесок Данії в посилення оборонних спроможностей нашої держави та лідерство в міжнародній коаліції військово-повітряних сил.

«Вдячні Данії за першу партію бойових літаків F-16, які вже захищають Україну від російських ракет», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди, підписаної в лютому цього року у Львові, а також шляхи розбудови співпраці у сфері спільного виробництва зброї.

Володимир Зеленський також подякував Данії за участь у відновленні України, зокрема за патронат над відбудовою Миколаєва та області.